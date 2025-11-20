Селекция за 250 милиона не стига? Проблемите на Арсенал с контузии продължават да се множат

Международната пауза за националните отбори приключи и водачът в класирането на Премиър лийг Арсенал може да насочи вниманието си към предстоящата ключова част от сезона в английския футбол, но мениджърът Микел Артета може да се окаже в изненадващо трудна ситуация. Испанският наставник похарчи цели 250 милиона паунда, за да увеличи дълбочината на своя състав, но въпреки това проблемите с контузии се множат с плашеща скорост. “Артилеристите” имат никак не лека задача в следващите дни, когато последователно ще трябва да срещнат Тотнъм в дербито на Северен Лондон, Байерн Мюнхен и Челси в друго лондонско дерби в рамките на осем дни. Това може да е един от определящите моменти за Арсенал през сезона, особено след като те се провалиха срещу Съндърланд точно преди паузата.

Все още под сериозна въпросителна остава състоянието на Габриел Магаляеш, който получи травма в последния двубой на Бразилия срещу Сенегал и прогнозите сочат, че той ще отсъства около четири седмици. Това означава, че един от най-важните футболисти на тима може да пропусне и празничната програма и да се завърне на терена едва в началото на новата година.

Възстановяването на Кай Хавертц все още е извън терените, а наскоро селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман на свой ред призна, че възстановяването на германеца не върви по план и ще отнеме повече време от предвиденото. Капитанът Мартин Йодегор също продължава да се бори с проблем в коляното и според селекционера на Норвегия Стале Солбакен е далеч от завръщането си. Нападателят на тима Виктор Гьокереш, който започна колебливо кампанията, също лекува контузия и ясен график за завръщането му на терена продължава да няма. Надеждите в Арсенал са свързани по-скоро с евентуално завръщане на Габриел Мартинели. Оптимистичните прогнози са, че той би могъл да бъде на скамейката още през този уикенд, а по-песимистичните твърдят, че може да отнеме от десет дни до две седмици, за да бъде крилото отново на разположение на Артета.

