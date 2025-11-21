Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 645
  • 1
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Звездата на Челси Коул Палмър ще пропусне още поне три мача на отбора, след като е счупил малкия пръст на левия си крак, който е ударил във врата в жилището си. Английският национал е извън строя от септември заради контузия в слабините, като се очакваше да се завърне след паузата за националните отбори, но връщането му в игра отново се отлага. За момента е ясно, че Палмър ще пропусне срещите с Бърнли, Барселона и Арсенал.

“За съжаление, той претърпя инцидент в дома си, където удари пръста си на крака. Не е нещо съществено, но няма да се върне през следващата седмица. Не знаем колко точно ще отсъства. Пръстът му е счупен. Единственото, което знам, е, че няма да е на разположение тази и следващата седмица”, заяви мениджърът на Челси Енцо Мареска на днешната си пресконференция.

Заради проблемите си Палмър има едва три мача от началото на сезона.

“Отборът предпочита Коул да играе. Чувствам се много по-добре, когато той е на терена. Когато го няма, трябва да намерим решения”, добави Мареска преди утрешното гостуване на Бърнли.

