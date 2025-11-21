Съндърланд преследва халф на Лацио

Популярни
  21 ное 2025 | 06:06
Халфът на Лацио Матео Гендузи е желан от новака в Премиър лийг Съндърланд. Треньорът Режис Льо Бри познава добре французина от съвместната им работа в Лориен и е готов отново да го вземе в състава си.

Гендузи вече не се счита за незаменим в Лацио след трудната първа половина на сезона. Някога твърд титуляр, французинът изпитва колебания във формата си, загуби мястото си в националния отбор на Франция и сега е разглеждан като потенциална продажба, ако пристигне подходяща оферта.

От Лацио биха обмислили предложения, близки до 30 милиона евро, въпреки че трансфер през януари остава малко вероятен. Продажбата на ключов полузащитник в средата на сезона би наложила сериозно преструктуриране на състава, а януарският прозорец традиционно е труден за осъществяване на сложни сделки.

Междувременно Гендузи има един основен приоритет: редовно игрово време. С наближаването на Световното първенство през 2026 г. той би се съгласил на трансфер само ако му бъде гарантирана централна роля. Такава със сигурност би получил в Съндърланд. Запитан директно мениджърът Льо Бри не скри за контактите помежду им, като думите му бяха цитирани от TuttoMercatoWeb.

„Твърде рано е да говорим за следващия трансферен прозорец. Все още поддържаме контакти с някои играчи – Матео е един от тях, защото работих с него в Лориен“, призна той. „Все още сме във връзка, но в момента нищо не се случва. Твърде рано е. Имаме силна халфова линия и ще видим“, добави той с усмивка, оставяйки вратата отворена за бъдещо събиране.

Снимки: Gettyimages

