Педро Родригес ще напусне Лацио след края на сезона

Универсалният испански нападател Педро Родригес обяви, че ще напусне Лацио в края на сезон 2025/2026, когато изтича настоящият му договор с клуба.

„Искам Лацио да се класира за европейските турнири и тогава ще е време да си тръгна“, е казал Родригес.

Педро играе за Лацио от лятото на 2021 г. Преди това 38-годишният испански халф е играл за Рома, Челси и Барселона, където е спечелил пет титли на Испания и три титли от Шампионската лига. Педро е спечелил и Световното първенство и Евро 2012 с испанския национален отбор.

