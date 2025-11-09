Интер 1:0 Лацио, ранен гол на Лаутаро

Отборите на Интер и Лацио играят при резултат 1:0 на „Джузепе Меаца“ в последния двубой от 11-ия кръг на Серия "А". Лаутаро Мартинес отбеляза попадението още в третата минута.

Кристиан Киву е предприел цели шест промени в стартовия си състав след успеха с 2:1 над Кайрат в Шампионската лига. Отбраната е изцяло обновена и така титуляри там са Мануел Аканжи, Франческо Ачерби и Алесандро Бастони. В полузащита пък Николо Барела този път е редом до Хакан Чалханоолу и Петър Сучич. Последната промяна е в атака, където партньор на капитана Лаутаро Мартинес е Анже-Йоан Бони. За сравнение, Маурицио Сари е запазил същите титуляри от победата с 2:0 над Каляри и така в нападение в неговия състав отново играят Густав Исаксен, Булае Диа и капитанът Матия Дзакани.

Интер успя да открие резултата още в третата минута, когато Бастони отне топката от Исаксен до наказателното поле и я подаде на Лаутаро, който веднага се разписа със страхотен шут за десетия си гол в Серия "А" за 2025 година. Пет минути по-късно нападателят можеше да вкара второ попадение в срещата, но не успя да насочи добре топката с глава след центриране от пряк свободен удар.

В 18-ата минута гостите стигнаха до първия си удар в двубоя, но при изпълнението на Дзакани от границата на наказателното поле топката мина над вратата. В 25-ата минута Сучич стреля от воле, но и той не намери целта. Четири минути по-късно двата тима си размениха удари, като този на Аканжи се оказа неточен, а Исаксен не успя да затрудни Ян Зомер.

ИНТЕР - ЛАЦИО 1:0



1:0 Лаутаро (3')



Интер: Зомер, Аканжи, Ачерби, Бастони, Дъмфрис, Барела, Чалханоолу, Сучич, Димарко, Лаутаро, Бони



Лацио: Проведел, Ладзари, Хила, Романьоли, Марушич, Гендузи, Каталди, Башич, Исаксен, Диа, Дзакани

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages