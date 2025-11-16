Популярни
Лацио загуби халф поне до края на годината

  • 16 ное 2025 | 17:35
  • 427
  • 0

Халфът на Лацио Николо Ровела ще се подложи на операция, за да бъде разрешен проблемът му с пубалгията, от която страда през последните два месеца, съобщават италианските медии.

Заради болките си в слабините Ровела има само четири записани двубоя през този сезон, като за последно игра при загубата с 0:1 в дербито с Рома на 21 септември. Оттогава насам той се подложи на консервативно лечение, но то не е дало желания резултат, заради което ще се стигне до операция. Очакваният период на възстановяване е поне 40-45 дни, което означава, че италианецът е аут до края на годината. Така полузащитникът ще пропусне още куп мачове на своя тим, а именно срещу Лече, Милан (две поредни срещи), Болоня, Парма, Кремонезе и Удинезе.

Снимки: Gettyimages

