Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

  • 17 ное 2025 | 02:45
  • 210
  • 0
Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

Лоренцо Инсиние за първи път започна преговори с Лацио през юли, а появилите се наскоро слухове за евентуален негов трансфер във Фиорентина остават непотвърдени.

Преминаването на бившия италиански национал в състава на "бианкочелестите" все още зависи от няколко фактора, но възможността остава на дневен ред. Именно поради тази причина бившият футболист на Наполи наскоро е отхвърлил няколко други оферти.

Появиха се и информации за преговори между 34-годишния играч и Фиорентина, но източници, пряко запознати със ситуацията, твърдят, че тези слухове не отговарят на истината.

Инсиние се събира със Сари в Лацио
Инсиние се събира със Сари в Лацио

Инсиние е бил предложен на "виолетовите" миналото лято, но през последните седмици не е имало нов контакт между двете страни и би било изненадващо, ако ситуацията се промени в следващите дни.

Нападателят, който за последно игра в МЛС за Торонто се надява, че дългото му чакане ще приключи с намирането на нов клуб, който отговаря на неговите амбиции.

