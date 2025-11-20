Англия не е готова за чернокожа суперзвезда като Белингам, смята Иън Райт

Бившият английски национал и нападател на Арсенал Иън Райт казва, че страната му не е готова за чернокожа суперзвезда като Джуд Белингам. Мястото на играча на Реал Мадрид в състава на Англия стана обект на ожесточени дискусии след последния кръг от квалификациите за Световното първенство, в които 22-годишният футболист се появи като резерва при победата с 2:0 над Сърбия, а след това беше титуляр при успеха с 2:0 срещу Албания.

Белингам беше заменен след втория гол на Англия срещу Албания в 84-тата минута, а реакцията му на смяната, както и предполагаемото му участие (или липса на такова) в празнуването след гола с глава на Хари Кейн, предизвикаха известни критики. Един британски национален вестник дори излезе с първа страница със заглавие: „Оставете Джуд у дома“.

Селекционерът на Англия Томас Тухел беше попитан на пресконференцията след мача за това, че Белингам не е празнувал гола на Кейн — видеата показаха, че това не е вярно — както и за реакцията му при смяната.

Тухел за реакцията на Белингам: Не променям решенията си, само защото някой размахва ръце

„Това, което казаха за Джуд, че не е празнувал, беше пълна измислица, беше лъжа“, каза Райт в подкаста The Overlap, излъчен в четвъртък. „Опитаха се да изфабрикуват нещо, защото Англия спечели толкова лесно, без да допусне гол. И се нуждаеха от още нещо, с което да подхранят наратива.“

Райт е отбеляза 113 гола във Висшата лига за Арсенал и Уест Хам по време на кариерата си и след отказването си е редовен анализатор за BBC, ITV и Sky Sports.

Англия вече се беше класирала за Световното първенство преди двата си двубоя този месец. Белингам пропусна лагерите през септември и октомври заради контузия в рамото и възстановяването от нея, но преди това беше титуляр в първите три квалификационни срещи на Англия през март и юни.

Полузащитникът на Реал Мадрид вече блесна за страната си на Европейското първенство през 2024 г., като започна като титуляр във всички срещи, като Англия стигна финала, а той допринесе с два гола и една асистенция.

Реакцията на Джуд след късния му изравнителен гол в осминафинала на Англия срещу Словакия на въпросните еврофинали — когато след празнуването извика „Кой друг?“ — също предизвика критики. „Да играеш за Англия е страхотно чувство, но е и огромен натиск — слушаш как хората говорят куп глупости“, каза Белингам, когато след мача бе попитан за празнуването. „Хубаво е, че когато покажеш резултат, можеш да им върнеш нещо.“

През март Тухел описа Белингам като един от лидерите в отбора си и „удоволствие да се работи с него“, но каза, че бившият играч на Борусия (Дортмунд) трябва да бъде по-„дисциплиниран“.

През август Тухел се извини, че е използвал думата „отблъскващо“, за да опише поведението на Белингам на терена, и че го е посъветвал да насочва агресивната страна в играта си „по правилния начин“.

„Той носи огън в себе си. Не искам да го потискам“, каза Тухел в интервю за talkSPORT през юни. „Но този огън идва и с качества, които могат да те сплашат. Дори като съотборник. И понякога виждаш избухвания срещу съдии и гняв в играта му. Ако успее да канализира това правилно и ако ние му помогнем, тогава със сигурност той притежава нещо, от което имаме нужда. Той има онази ‘острота’, която трудно се намира.“

Райт, който има 9 гола в 33 мача за Англия, продължи: „Притеснявам се за Джуд просто защото той е човек, когото те не могат да контролират. Не могат да го контролират. След ‘Кой друг?’ и след това, което направи на Световното (Европейското) първенство, той показва на хората: ‘Тук съм, черен съм, горд съм и съм готов.’

Аз съм англичанин, въпреки че, когато бях млад, хората ми казваха: ‘Да, ама ти нали не си наистина англичанин?’ — ‘Да, англичанин съм.’ Не мисля, че са готови за чернокожа суперзвезда, която се движи като Джуд, която не могат да “докоснат”, както казах. Той излиза, играе, прави това, което умее, казва ‘Кой друг?’ Това е твърде надменно за тези хора.

Ще го кажа във футболни термини. Те обожават Н’Голо Канте — той е скромен чернокож човек, върши си работата. Не казвам, че е “чичо Том”, просто такава е личността му. Но ако имаш Погба или Белингам, и такава енергия — това не се харесва на определен тип хора. Някак си хора като Джуд ги плашат — заради възможностите му и вдъхновението, което може да дава.

Като чернокож мъж те учат, когато излизаш навън, просто да си вършиш работата, да си мълчиш и да бъдеш, липсва ми по-подходяща дума, един смирен шибан роб. Това идва от тази енергия. Защото ако си откровен, чернокож, играеш на такова ниво и не те е грижа — това плаши определени хора, и това ще се случи с Джуд.“

Райт добави, че е пратил съобщение на Белингам преди мача на Англия, казвайки му: „Бъди готов.“ На което, по думите на Райт, Белингам отговорил: „Готов за какво?“ — „Слушай, това наближава. И аз съм тук, за да съм на твоята страна.“

Белингам се завръща към клубните си ангажименти с Реал Мадрид — за когото има 41 гола и 29 асистенции в 111 мача — тази неделя в мач от Ла Лига срещу Елче. Той отново ще се присъедини към националния отбор чак през следващия международен прозорец през март.