  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

  • 19 ное 2025 | 16:33
  • 326
  • 0

Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис обясни изоставането на Биковете в последните две състезания в Мексико и Бразилия, в които Макс Верстапен записа две поредни трети места.

Те дойдоха след серията от четири състезания в Италия, Азербайджан, Сингапур и САЩ, в които нидерландецът спечели три победи и регистрира едно второ място. По този начин Верстапен се върна в битката за титлата, но след третите места на „Ерманос Родригес“ и „Интерлагос“ той се отдалечи на 49 точки от лидера Ландо Норис и е почти сигурно, че ще се прости с шанса си да спечели пета поредна световна титла.

Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?
Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

А пред медиите Мекис обясни, че изоставането на Ред Бул в Мексико и Сао Пауло не е свързано с характеристиките на двете писти, които са двете най-високи в календара на Формула 1. По думите на французина трудностите произлизат от невъзможността на Ред Бул да вкара RB21 в правилния оперативен прозорец всеки уикенд.

Европейската комисия разследва Ред Бул
Европейската комисия разследва Ред Бул

„Аз няма да виня пистите. Мисля, че всеки път е трудно и понякога просто се справяш по-добре от друг път. Смятам, че това е простата истина. Но е лесно да забравим колко трудно е, дори когато печелим. Така че просто всяко състезание е много трудно.

„Простата истина е, че сега ние мислим как да накараме нашата кола да работи в Лас Вегас, всичко друго е само следствие. Никой не мисли за нито един от двата шампионата, фокусирани сме само върху състезанието във Вегас. Ние знаем, че то е много различно, използват се много малки крила, времето е екстремно студено за гумите. Как да накараме колата да се представя добре в тези условия? А всичко друго са само следствия“, заяви Мекис, говорейки и за битките на Ред Бул в двата шампионата преди финалните три кръга за сезона в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

