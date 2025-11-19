Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ямайка
  3. Стив Макларън подаде оставка като селекционер на Ямайка

Стив Макларън подаде оставка като селекционер на Ямайка

  • 19 ное 2025 | 13:07
  • 392
  • 0
Стив Макларън подаде оставка като селекционер на Ямайка

Англичанинът Стив Макларън напусна позицията си на селекционер на националния отбор по футбол на Ямайка. Това се случи след нулевото равенство срещу Кюрасао, при което Ямайка изпусна шанса си за директно класиране на Световното първенство през 2026 година.

Макларън застана начело на Ямайка през 2024 и ръководи отбора по време на КОНКАКАФ Голд Къп тази година.

„През изминалите 18 месеца дадох всичко, което имах. За мен беше огромна чест да ръководя този отбор. Обаче във футбола резултатите са най-важни и тази вечер не постигнахме целта си, която беше да се класираме директно от групата. Дългът на лидера е да поеме отговорност и да вземе решения, които да са в интерес на отбора“, каза 64-годишният специалист.

„След дълбок размисъл и честна оценка на това докъде сме стигнали и къде трябва да бъдем, реших, че трябва да се оттегля като старши треньор на ямайския национален отбор. Понякога най-доброто нещо, което един лидер може да направи, е да осъзнае, че отборът се нуждае от нова енергия и перспектива, за да се движи напред“, добави той.

За Макларън това е втори случай, в който не успява да класира отбора си за голям форум, след като през 2008 година се провали да заведе Англия на Европейското първенство.

Ямайка все още може да се класира за Мондиала догодина посредством междуконтиненталните плейофи, в които ще участват още Боливия, ДР Конго, Ирак, Нова Каледония и Суринам.

Снимки: Imago

