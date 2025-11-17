Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ДР Конго
  3. ДР Конго е на крачка от мечтата, Нигерия отново се провали

ДР Конго е на крачка от мечтата, Нигерия отново се провали

  • 17 ное 2025 | 00:10
  • 600
  • 0
ДР Конго е на крачка от мечтата, Нигерия отново се провали

ДР Конго е много близо до това да се класира за Мондиал 2026. Във финалния плейоф в зона "Африка" конгоанците се наложиха след изпълнение на дузпи над Нигерия. В редовното време срещата завърши 1:1, а при дузпите фатални за "суперорлите" се оказаха пропуските на Калвин Баси, Моузес Саймън и Семи Ажай.

ДР Конго има шанс да играе на Световно първенство за пръв път от 1974 година, но за целта трябва да спечели и интерконтиненталния плейоф през март. Нигерийците пък се провалиха в квалификациите за втори пореден шампионат на планетата, след като не участваха и на Мондиал 2022.

В предишния кръг от квалификациите ДР Конго отстрани Камерун след победа с 1:0, а Нигерия елиминира Габон с 4:1 след продължения.

Виктор Осимен и компания започнаха силно и поведоха още в 3-тата минута с гол на Франк Ониека. Халфът на Брентфорд наказа груба грешка в защитата на ДР Конго. Неговият удар от границата на наказателното поле се отклони от защитник в синьо и топката стана неспасяема за Лионел Мпаси-Нзау.

Веднага след гола нигерийците дадоха инициативата на съперника и в 32-рата минута Мешак Елия се разписа за 1:1. Атаката се разви по десния фланг, а бранител на "суперлорлите" не можа да пресече подаването към Елия и нападателят на турския Аланияспор не пропусна от няколко метра.

През второто полувреме ДР Конго беше по-активният отбор, а Нигерия се приба в половината си и не отправи нито един удар към противниковата врата.

В продълженията никой не искаше да рискува, макар че конгоанците имаха няколко възможности да решат нещата в своя полза.

При дузпите Баси и Саймън пропуснаха за Нигерия, но и Самуел Мутусами от ДР Конго се провали. Аксел Туанзебе също стреля неточно и след третите изпълнения равенството беше възстановено. Решаващият пропуск направи Семи Ажай, а след него капитанът Шансел Мбемба хвърли в делириум феновете на ДР Конго на стадиона в Рабат.

