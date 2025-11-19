Милитао се прибира контузен, рискува да не играе няколко седмици

Централният защитник на Реал Мадрид Едер Милитао е с разкъсване на аддукторните мускули на дясното бедро, което е притеснително, съобщава “Ел Чирингито”. Той пострада по време на контролата на Бразилия срещу Тунис (1:1), която се игра снощи в Лил.
Днес бранителят ще пристигне в Мадрид и веднага ще премине прегледи. Възможно е той да остане извън терените за няколко седмици.
Това е първата травма на Милитао за сезона, но идва в момент, в който аут са още Даниел Карвахал, Антонио Рюдигер и Орелиан Чуамени, който също може да действа в защита.
В близко бъдеще - до края на месеца, на Реал Мадрид предстоят мачове срещу Елче, Олимпиакос, Жирона.