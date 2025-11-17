Популярни
Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

  • 17 ное 2025 | 12:45
  • 638
  • 0

Могат ли пилотите на Макларън и по-специално Ландо Норис, да сложат край на битката на Макс Верстапен за световната титла във Формула 1 още този уикенд в Лас Вегас? Макс е на 49 точки зад лидера Ландо Норис и тази възможност за Макларън е съвсем реална.

След Лас Вегас максималният брой точки, които може да спечели един пилот до края на сезона ще е 58. В Катар програмата предвижда спринт и неделно състезание, т.е. 33 точки, а в Абу Даби победата носи класическите 25 пункта. Което означава, че ако след Лас Вегас Верстапен е на 58 или повече точки зад Норис, то той вече няма да има шанс за титлата.

На практика обаче, Норис дори няма да има нужда да стига до 58 или повече точки разлика, за него ще е достатъчно разликата да надхвърли 50 пункта, това също ще направи битката на Макс изключително трудна и дори невъзможна.

А в класирането в състезанието Норис ще е сигурен, че Макс няма да му е съперник за титлата, ако Ландо спечели, а Верстапен не е по-напред от третото място. Ако пък Норис е втори, но Макс не трябва да е по-напред от шестото място. А ако Норис се качи на подиума трети, то тогава Верстапен не трябва да е по-напред от 7-ото място.

Норис не може да си гарантира титлата този уикенд, тъй като съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри остава в битката, дори и австралиецът да не вземе точки, а Ландо да спечели - тогава разликата между тях ще нарасне от 24 на 49 точки и Пиастри ще има само математически шанс.

Снимки: Gettyimages

