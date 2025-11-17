Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

Могат ли пилотите на Макларън и по-специално Ландо Норис, да сложат край на битката на Макс Верстапен за световната титла във Формула 1 още този уикенд в Лас Вегас? Макс е на 49 точки зад лидера Ландо Норис и тази възможност за Макларън е съвсем реална.

След Лас Вегас максималният брой точки, които може да спечели един пилот до края на сезона ще е 58. В Катар програмата предвижда спринт и неделно състезание, т.е. 33 точки, а в Абу Даби победата носи класическите 25 пункта. Което означава, че ако след Лас Вегас Верстапен е на 58 или повече точки зад Норис, то той вече няма да има шанс за титлата.

Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

На практика обаче, Норис дори няма да има нужда да стига до 58 или повече точки разлика, за него ще е достатъчно разликата да надхвърли 50 пункта, това също ще направи битката на Макс изключително трудна и дори невъзможна.

А в класирането в състезанието Норис ще е сигурен, че Макс няма да му е съперник за титлата, ако Ландо спечели, а Верстапен не е по-напред от третото място. Ако пък Норис е втори, но Макс не трябва да е по-напред от шестото място. А ако Норис се качи на подиума трети, то тогава Верстапен не трябва да е по-напред от 7-ото място.

Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

Норис не може да си гарантира титлата този уикенд, тъй като съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри остава в битката, дори и австралиецът да не вземе точки, а Ландо да спечели - тогава разликата между тях ще нарасне от 24 на 49 точки и Пиастри ще има само математически шанс.

Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages