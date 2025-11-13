Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Европейската комисия разследва Ред Бул

Европейската комисия разследва Ред Бул

  • 13 ное 2025 | 15:34
  • 387
  • 0

Компанията за енергийни напитки Ред Бул, която притежава два от отборите, участващи във Формула 1, е разследвана от Европейската комисия за ограничаване конкуренцията на пазара на такива напитки. Регулаторните органи подозират, че в Ред Бул са разработили стратегия, която да се прилага на територията на цяла Европа, която има за цел да ограничи продажбите на кенчета на конкурентите им, по-големи от 260 милилитра.

През 2023 година избухна подобен скандал, като всичко тръгна от оплакванията на съперника на Ред Бул Монстър. Компанията отнесе ограниченията до Европейския съд, но не постигна успех.

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

“Искаме да видим дали тези мерки държат цените на енергийните напитки високи и дали ограничават избора на потребителите - обясни европейският комисар по конкуренцията Тереза Рибера. - Това разследване е част от опитите на комисията да наложи по-строги правила по отношение на веригата за доставка на хранителни стоки и напитки, за да е в полза на европейските консуматори.”

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

  • 13 ное 2025 | 14:52
  • 562
  • 1
За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

  • 13 ное 2025 | 14:33
  • 517
  • 0
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

  • 13 ное 2025 | 14:14
  • 1405
  • 0
Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

  • 13 ное 2025 | 13:57
  • 240
  • 0
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

  • 13 ное 2025 | 13:18
  • 900
  • 0
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

  • 13 ное 2025 | 12:22
  • 4922
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5918
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11880
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8594
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21654
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12489
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3951
  • 0