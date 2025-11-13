Европейската комисия разследва Ред Бул

Компанията за енергийни напитки Ред Бул, която притежава два от отборите, участващи във Формула 1, е разследвана от Европейската комисия за ограничаване конкуренцията на пазара на такива напитки. Регулаторните органи подозират, че в Ред Бул са разработили стратегия, която да се прилага на територията на цяла Европа, която има за цел да ограничи продажбите на кенчета на конкурентите им, по-големи от 260 милилитра.

През 2023 година избухна подобен скандал, като всичко тръгна от оплакванията на съперника на Ред Бул Монстър. Компанията отнесе ограниченията до Европейския съд, но не постигна успех.

“Искаме да видим дали тези мерки държат цените на енергийните напитки високи и дали ограничават избора на потребителите - обясни европейският комисар по конкуренцията Тереза Рибера. - Това разследване е част от опитите на комисията да наложи по-строги правила по отношение на веригата за доставка на хранителни стоки и напитки, за да е в полза на европейските консуматори.”

Снимки: Gettyimages