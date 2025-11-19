Фабио Куартараро: Твърде рано е да кажем дали съм доволен от V4 мотора

В последно време сравнително рядко се случва Фабио Куартараро да каже нещо позитивно за мотора на Ямаха в MotoGP, но точно това се случи след вчерашния тест на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

Както е известно от Ивата вече потвърдиха, че догодина ще се присъединят към останалите производители в кралския клас и също ще започнат да използва V-образен двигател, който, поне на теория, трябва да увеличи мощността на YZR-M1. Вчера Куартараро и останалите състезателни пилоти на Ямаха имах поредна възможностт да изпробват този обновен мотоциклет, а французинът каза, че е доволен от начина, по който се управлява той, но отказа да прави заключения за потенциала на тази нова машина.

„Твърде рано е да кажем дали аз съм доволен, или не. Не направихме много обиколки. Според мен ние прекарахме много време в гаража, правейки промени по настройките, защото определено загубихме нашата най-голяма сила, а именно усещането в предницата. Затова ние прекарахме много време в гаража. Опитахме да променим много неща. За щастие утре ще имаме още един ден за тестване. Надявам се да не вали, но този ден ще е важен“, каза Куартараро.



„Както казах днес денят беше много къс. Нямахме много време, всичко беше прибързано, просто се опитахме да накараме мотора да работи. Затова, както казах, утрешният ден ще бъде важен, особено за намирането на посока с шасито, електрониката, двигателя и аеродинамиката. Днешният ден беше просто за аклиматизиране обратно към мотора, опит да го разберем малко повече, защото той изисква по-различен стил на пилотиране. Но аз харесвам начина, по който трябва да се кара V4 двигателят“, добави световният шампион за 2021 година.

Днес пилотите на Ямаха отново са на „Рикардо Тормо“ за един ден на частни изпитания. След напредък на Хонда марката от Ивата остана единствената в най-долната категория на производителите в MotoGP и съответно разполага с най-голяма свобода в своята развойна дейност. Едно от тези предимства е и възможността Ямаха да използва своите състезателни пилоти по време на частните си тестове, което не е позволено на останалите марки.

