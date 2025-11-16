Популярни
Официално: Ямаха ще използва V4 двигател за сезон 2026

  • 16 ное 2025 | 16:13
Официално: Ямаха ще използва V4 двигател за сезон 2026

Ямаха в MotoGP ще използва V4 двигател от началото на следващия сезон в световния шампионат. Това беше потвърдено официално днес, броени минути преди старта на последното състезание за сезона във Валенсия.

Японската компания потвърди миналата година, че разработва V-образен 4-цилиндров двигател за MotoGP, като това се случва за първи път при Ямаха. Компанията използва редови двигатели от 2002 година насам.

Победа за Бедзеки във Валенсия, Баная отпадна в първата обиколка
Победа за Бедзеки във Валенсия, Баная отпадна в първата обиколка

След оттеглянето на Сузуки от MotoGP в края на 2022 година, Ямаха остана единственият производител, който използва редови двигател, а не V-образен. Смята се, че разработването на V4 мотора е бил последният коз на шефовете на Ямаха да убедят бившия световен шампион Фабио Куартараро да остане в тима с надеждата, че отново ще се бори на върха в класирането.

Ямаха вече записа участие този сезон с V4 двигателя в Гран При на Сан Марино, където Аугусто Фернандес кара с уайлд кард, а след го използва и в още два кръга – Малайзия и този уикенд във Валенсия. Фернандес завърши 14-и на „Мизано“ и спечели първите точки за Ямаха с V4 мотора.

Алекс Маркес не допусна изненади в спринта във Валенсия
Алекс Маркес не допусна изненади в спринта във Валенсия
Снимки: Gettyimages

