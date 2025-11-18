Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

Само два дни след края на сезон 2025 пилотите в MotoGP се върнаха на „Рикардо Тормо“, за да проведат своя първи тест преди сезон 2026.

Изпитателният ден край Валенсия започна много бавно заради ниските температури и влагата по настилката след вчерашните проливни дъждове. Всъщност в първите близо 2.5 часа единственият екшън на пистата бяха инсталационната обиколка на Джак Милър и двете такива на Маверик Винялес.

Впоследствие беше показан червеният флаг, за да могат маршалите да подсушат пистата, което все пак да позволи на пилотите и отборите да стартират своите, макар и сбити програми. Този ход проработи и след рестарта пилотите постепенно започнаха да излизат на трасето, за да въртят своите последни обиколки преди зимната пауза.

Най-доброто време в рамките на днешния тестов ден даде Раул Фернандес от екипа на Тракхаус Априлия, който завъртя обиколка за 1:29.373. По този начин испанецът изпревари заводския пилот на Априлия Марко Бедзеки с 0.027 секунди, а тройката с пасив от 0.084 оформи световният вицешампион Алекс Маркес, който днес имаше шанса да изпробва Дукати Desmosedici GP26.

Съотборникът на Маркес в Грезини Дукати Фермин Алдегер се класира четвърти в първия си ден на борда на Desmosedici GP25, а зад него в челната петица попадна още Педро Акоста. Маверик Винялес, Фабио Ди Джанантонио, Николо Булега, Брад Биндър и Франческо Баная допълниха челната десетка в края на първия тест в MotoGP за сезон 2026.

В днешния ден своя официален тестов дебют в MotoGP направи и трикратният световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу. Турският пилот на Прамак Ямаха направи 53 обиколки с V4 мотора на Ямаха, в които постигна най-добро време от 1:30.667, което му осигури 18-тото място в класирането за деня.

По време на сутрешното забавяне Разгатлиоглу се постара да си спечели симпатиите на хората в Ямаха, след като ги почерпи с турска баклава, която беше донесена на пистата от неговия мениджър Кенан Софуоглу.

В края на деня пък Ел Турко направи своята характерна каскада, спирайки рязко в бокса с вдигане на задната гума.

Другият новобранец в MotoGP за сезон 2026, световният шампион в Moto2 Диого Морейра направи своя абсолютен дебют с машина от кралския клас. Бразилецът се класира на 21-вото място с най-добро време от 1:31.197, след като направи общо 57 тура.

По-бавен от него беше единствено Челестино Виети, който замени контузения Франко Морбидели в състава на VR46 Дукати за днешния тест. Италианският пилот от академията на Валентино Роси имаше ограничена програма от само 24 обиколки, в които той записа най-добро време от 1:32.511.

А най-активен в рамките на днешния тест беше Ай Огура, който завъртя общо 64 обиколки. Вторият най-активен пилот беше Бедзеки, който направи точно 60 тура, като в доста от тях италианецът използваше новия аеродинамичен пакет на Априлия RS-GP.

В рамките на деня беше регистрирано само едно падане, което беше дело на Пеко Баная. Двукратният световен шампион изпусна машината си във втория завой 43 минути преди края на тестовия ден, който беше удължен с 30 минути заради забавянето сутринта.

С днешния тест беше сложен край на официалните събития в MotoGP за 2025 година. Сега за пилотите и отборите предстои зимната пауза, която ще завърши в края на януари с шейкдаун теста на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Снимки: Gettyimages