Оярсабал направи нещо, което никой в историята на “Ла Роха” не е постигал

  • 19 ное 2025 | 14:32
Нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал постигна нещо, което никой в 105-годишната история на испанския национален отбор не е правил. Във вчерашния двубой с Турция той изравни резултата за 2:2, като това бе деветият пореден мач на “Ла Фурия Роха”, в който той има голов принос - попадение или асистенция. За този период Оярсабал се разписа девет пъти и направи шест голови подавания. Две от попаденията му бяха във вратата на България.

Серията започна от четвъртфинала в Лигата на нациите срещу Нидерландия.

Общо Оярсабал има 22 гола в 51 мача с националната фланелка до момента. Вчерашното му попадение пък помогна на Испания да изравни рекорда си от 31 поредни срещи без поражение.

