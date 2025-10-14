УЕФА обмисля нов формат на квалификациите по подобие на Шампионска лига

УЕФА създаде работна група, която ще разгледа възможностите за промяна на формата на международния футбол. Сред обсъжданите идеи са честотата на паузите за националните отбори и въвеждането на квалификационен модел, подобен на този в Шампионската лига.

Налице са опасения, че настоящият формат на квалификациите за световно и европейско първенство е лишен от интрига и не е достатъчно атрактивен както за феновете, така и за телевизионните компании.

Както първо съобщи The Times, по време на скорошна среща на генералните секретари на 55-те европейски федерации в Испания е било обявено създаването на работна група към Комитета за състезания на националните отбори на УЕФА, която да проучи различните варианти.

Комитетът се председателства от президента на Френската футболна федерация Филип Диало и включва 28 членове, сред които са изпълнителният директор на английската ФА Марк Бълингам и този на шотландската ФА Йън Максуел.

По време на футболна среща на върха в Португалия президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви: „Не мисля, че самото Европейско първенство ще се промени, но квалификациите може би ще бъдат различни. Няма да има повече мачове, а по-интересен формат. В момента обмисляме това.“

Въпреки че за УЕФА е обичайна практика постоянно да преразглежда форматите на своите турнири, фактът, че вече се провежда вътрешен преглед, е показателен за сериозността на намеренията.

Вариантът, който УЕФА ще разгледа, е възприемането на т.нар. „швейцарски модел“, който вече се използва в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. В новия формат отборите играят по един мач срещу различни по сила съперници, като всички участници са в една обща лига.

Традиционният формат, който се използва за квалификациите за Световното първенство през 2026 г., разделя 55-те европейски държави в 12 групи. Победителите в групите се класират автоматично, а останалите четири места се определят чрез плейофи.

Коментирайки новия формат на европейските клубни турнири, Чеферин каза: „Всички искат промяна, но никой не иска да я осъществи. Хората казваха, че нещо трябва да се направи, но в момента, в който се опиташ, ти казват „не, не, не“.“

„Ние имахме смелостта да говорим с всички замесени страни. Сега това е много успешен турнир. Преди още през декември се знаеше кой ще се класира. Сега, дори през миналия сезон, ПСЖ и Манчестър Сити не бяха сигурни до последния мач. Тази непредсказуемост е това, което прави футбола толкова специален, и ние сме много доволни от нея“, добави той.

Един от най-належащите проблеми, довел до разговорите за промяна, е, че квалификациите са станали предвидими и скучни за по-утвърдените национални отбори. Така наречените „големи“ държави обикновено печелят, а мачовете често са едностранчиви, като единият отбор се защитава дълбоко и се опитва да ограничи щетите.