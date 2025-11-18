Популярни
Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
Бразилия не успя да победи Тунис в контрола

  • 18 ное 2025 | 23:31
  • 2929
  • 13
Бразилия и Тунис не излъчиха победител в контролна среща, играна на стадион "Пиер Мороа" в Лил, Франция. Мачът приключи при резултат 1:1, като възпитаниците на Карло Анчелоти никак не впечатлиха с представянето си. Африканците дори първи поведоха с гол на Хазем Мастури в 23-тата минута, но "селесао" изравни от дузпа, реализирана от Естевао в 44-тата минута. Кариоките пропуснаха и още една дузпа чрез Лукаc Пакета през второто полувреме.

Бразилия започна по-настървено мача и Родриго бе близо до откриване на резултата в 10-ата минута, но ударът му бе спасен от вратаря Аймен Дахмен.

В 24-тата минута обаче Тунис пръв нанесе своя удар. Африканците се възползваха от грешка в средата на терена и организираха контраатака, Али Абди центрира към Мастури, който от движение отбеляза.

Последва натиск на кариоките и пропуски на Винисиус Жуниор и на Родриго от фаул. В края на полувремето "селесао" получи дузпа за игра с ръка на футболист на съперника и Естевао реализира наказателния удар за 1:1.

През второто полувреме обаче Тунис стоеше доста добре и дори създаде някои интересни положения пред вратата на Бенто.

Лошата новина за бразилците дойде в 58-ата минута, когато Едер Милитао се строполи на земята и бе заменен принудително.

Бразилия обаче можеше да стигне до успеха в 78-ата минута, когато получи втора дузпа за задържане срещу Витор Роке. Този път Лукас Пакета застана зад бялата точка, но стреля над вратата.

Така Бразилия завършва годината с това донякъде изненадващо равенство. Тунис пък може да се гордее от представянето си срещу далеч по-именития си съперник.

Снимки: Gettyimages

