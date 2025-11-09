Заснеха как Кристиано Роналдо иронизира съдията

В събота Кристиано Роналдо отбеляза 953-тия гол в кариерата си в събота, след като неговият Ал-Насър победи новака Неом с 3:1 и запази лидерската си позиция в професионалната лига на Саудитска Арабия.

Не всичко за португалската звезда обаче мина гладко. В един момент той яростно се нахвърли срещу съдията по време на двубоя, но малко след това получи това, което искаше.

Резултатът на полувремето беше 0:0, което провокира Роналдо да потърси сметка на рефера Абдула Ал Шехри, докато играчите се прибираха към съблекалните. В саркастична тирада легендата на Манчестър Юнайтед заяви: „Браво, браво. Продължавай така, правиш добър мач – много добър мач правиш.“

Само две минути след подновяването на играта Ал-Насър поведе чрез гол на Анжело Габриел. Скоро след това Неом остана с 10 души, след като Ал Шехри изгони Лусиано Родригес за грубо нарушение след преглед с ВАР.

След това за Ал-Насър беше отсъдена дузпа, което позволи на Роналдо да отбележи.

Наскоро Роналдо заяви, че е по-трудно да се вкарват голове във Висшата лига на Саудитска Арабия, отколкото в Ла Лига, където прекара девет бляскави години в Реал Мадрид. „Няма нужда да говоря, защото те могат да казват каквото си искат, но числата не лъжат“, каза португалецът пред Пиърс Морган.

„Могат да кажат: „О, това е саудитската лига“ – те никога не са били тук, не са играли тук, не знаят какво е да тичаш при 40 градуса. И аз продължавам да повтарям, саудитската лига е много по-добра от португалската, разбира се, във френската лига има само Пари Сен Жермен.“

„Премиър лийг на Англия е добра, разбира се, тя е номер едно. Слушайте, играл съм навсякъде, за мен е по-лесно да вкарвам в Испания, отколкото в Саудитска Арабия“, продължи Роналдо. „Ако играех във Висшата лига сега, в топ отбор, щях да вкарвам същото количество голове.“