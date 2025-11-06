Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
С мощта на Феликс и без опита на Роналдо Ал-Насър наниза нова победа в Азиатската ШЛ

  • 6 ное 2025 | 06:23
  • 211
  • 0
Отборът на Ал-Насър записа поредната си победа този сезон, като този път играчите от Саудитска Арабия разбиха индийския Гоа с 4:0 в мач от Азиатската Шампионска лига. Благодарение на успеха победителите продължават да са еднолични лидери в своята група “D” без грешка в четирите си мача до този момент, като само точка в оставащите им два двубоя ще им гарантират класирането за директните елиминации.

Иначе този път Ал-Насър беше без голямата си звезда Кристиано Роналдо, който не успя да продължи пътя си към заветните 1000 гола.

В отсъствието на “Супер Седем” Абдулрахман Гареб вкара два гола (35', 53’), а по още едно попадение добавиха Мохамед Маран (65’) и Жоао Феликс (84’).

Следващият мач на Ал-Насър ще бъде от вътрешния шампионат на Саудитска Арабия, като това ще бъде гостуване на Неом. Този двубой предстои идният уикенд на 8-и ноември (събота) от 15:50 часа българско време.

