Новото правило за засада идва: до дни гледат предложението на Венгер

Революционна промяна на правилото за засада изглежда все по-вероятно, първоначално като тест. Въпросното правило за засада е известно като „Закон на Венгер“ и разработено от легендарния Арсен Венгер, който сега е директор на ФИФА за развитие на световния футбол. Става дума за това, че засада ще се отсъжда само ако играч от атакуващ отбор изпревари последния противников футболист с цялото си тяло, а не само с една част от него, както е в момента.

Предложението е внесено до IFAB (Международен борд на футболните асоциации) - органът, отговарящ за приемането и промените във футболните правила. Бордът ще анализира „Закона на Венгер“ на среща на 20 януари в Лондон, докато предложението ще бъде обсъдено на Общото събрание в Уелс през февруари. Ако предложението премине началната фаза и стигне до събранието, почти сигурно е, че ще бъде одобрено. Планът е прилагането да започне от сезон 2026/27.

Преди няколко месеца президентът на ФИФА Джани Инфантино коментира това по следния начин: “Разглеждаме промяна на правилото за засада, което еволюира през годините и в момента изисква нападателят да е зад защитника. Може би в бъдеще нападателят ще трябва да бъде изцяло пред защитника, за да се счита за засада. Продължаваме да изследваме правилата, питайки се как можем да направим играта по-офанзивна и по-привлекателна.”

Каква е идеята на Венгер?

За да се избегне отменянето на голове заради милиметрови засади, Венгер предложи промяна, която ще предефинира концепцията за нередовна позиция. Според неговата идея, засада вече няма да се отсъжда, ако само част от тялото на нападателя е пред противника. Вместо това, засада ще има само ако цялото тяло на нападателя е пред последния защитник.

Съвременните технологии, като топки с вграден чип и множество камери на стадионите, позволяват прецизно определяне на момента, в който тялото на нападателя наистина е пред тялото на бранителя. Според новото правило позицията ще бъде нередовна само ако има ясно пространство между нападателя и защитника. Това означава, че голове вече няма да се отменят заради това, че челото, петата или върхът на бутонката на нападателя е бил в засада.

За засада няма да се счита дори ситуация, в която половината тяло на нападателя е пред защитника, а само ако е с цялото си тяло в нередовна позиция. Тази промяна очевидно би била в полза на нападателите.

Целта на новото правило е увеличаване на броя на головете и намаляване на споровете около милиметровите засади. Въпреки това футболният свят никога не е подкрепял напълно тази идея, тъй като тя значително би променила начина, по който отборите се защитават и цялостната тактика на играта. Ако бъде приета, новата версия на правилото първо ще бъде тествана в състезания от по-нисък ранг.