  3. Серия “А” се отказва от оранжевата топка

  • 30 дек 2025 | 19:00
  • 749
  • 0
Президентът на Серия “А” Ецио Симонели, потвърди, че лигата е предприела стъпки за замяна на противоречивата оранжева зимна топка, използвана в местното първенство през последните седмици. Италианският шампионат се отказа от традиционната жълта топка, която обикновено се използва през зимата, в опит да осигури максимална видимост при неблагоприятни метеорологични условия.

Това, което обаче не е било взето предвид, е фактът, че новата оранжева топка, модел Puma Orbita Hi-Vis, е практически невидима за хората, страдащи от далтонизъм.

В скорошно интервю за Rai Radio 1 Симонели потвърди, че ръководството на лигата е предприело действия за връщане към по-традиционен цвят. Той обаче предупреди, че промяната няма да бъде незабавна поради сложния производствен процес.

„Получихме много основателни протести по този въпрос, има хора, които не могат да я виждат поради далтонизъм“, обясни Симонели, цитиран от “Гадзета дело спорт”.

„Поискахме от нашия доставчик да подготви доставка на нови топки - потвърди той. - За всеки мач са необходими 25 топки. Това прави 500 на седмица, без да броим тези, които даваме на всеки отбор за тренировки.“

„Те са пуснали в производство новите топки с по-видим цвят, но ще отнеме известно време, преди оранжевата да бъде заменена. Ще се върнем към жълто или бяло“, потвърди президентът на лигата.

Оранжевата топка Puma Orbita Hi-Vis се използва в Серия А от 12-ия кръг на сезона.

