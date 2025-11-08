Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  Исторически гол на Роналдо, Ал-Насър продължава да е безгрешен в първенството

Исторически гол на Роналдо, Ал-Насър продължава да е безгрешен в първенството

  • 8 ное 2025 | 17:59
  • 637
  • 0
Исторически гол на Роналдо, Ал-Насър продължава да е безгрешен в първенството

Ал-Насър продължи впечатляващата си серия от осем поредни победи в първенството на Саудитска Арабия с успех с 3:1 като гост на Неом. Анджело Габриел (47’) откри резултата в началото на втората част, Кристиано Роналдо (65’) удвои от дузпа, а крайният резултат бе оформен от Жоао Феликс (86’). Домакините завършиха с човек по-малко двубоя, след като Лусиано Родригес бе изгонен в 56-ата минута, а единственото попадение за тима бе дело на Ахмед Абду (84’) в края на срещата.

Тимът на Жорже Жезус изигра силно първо полувреме, но футболистите на португалеца пропуснаха няколко добри ситуации за откриване на резултата. Втората част започна отлично за Ал-Насър. Кристиано Роналдо стреля от пряк свободен удар в стената, но Анджело Габриел се възползва и реализира. Минути по-късно гостите останах с човек повече на терена, след акато Лусиано Родригес бе изгонен след намеса на ВАР. Самият Роналдо удвои преднината на своя тим от дузпа в 65-ата минута за нарушение срещу Жоао Феликс. Това бе голов принос под номер 100 (гол или асистенция) за легендарния петкратен носител на “Златната топка”. Домакините върнаха един гол в 84-ата минута чрез Абду, но само две минути по-късно Жоао Феликс възстанови преднината на играчите на Жорже Жезус след великолепен изстрел от 25 метра.

С този успех Ал-Насър продължава да води в класирането на местното първенство с пълен актив от 24 точки след осем последователни победи от толкова изиграни мача. Те са следвани от Ал-Таавон със седем победи и едно поражение.

