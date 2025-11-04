Кристиано: Намирам се в период от живота си, в който материалното не ме интересува

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо разкри коя е най-скъпата му покупка и сподели, че вече не се интересува толкова от материални блага, въпреки че наскоро е добавил нов автомобил към колекцията си.

В голямо интервю с Пиърс Морган португалецът говори открито за своите самолети и автомобили. На въпрос коя е най-скъпата вещ, която някога е купувал, Роналдо отговори без колебание: „Най-скъпата вещ… самолет“.

„Имах собствен самолет в продължение на 13 години, но преди година го смених. Така че той е малко скъпичък“, добави той, уточнявайки, че настоящият му модел е Global Express.

„Както вече казах, парите ти дават възможност да купуваш материални блага и това е хубаво. Но сега съм в такъв период от живота си, в който това вече не ме интересува. Искам да започна следващата глава от живота си без големи разходи. Мечтите ми вече се сбъднаха – осъществих ги, когато бях на 20 и 30 години. Преди обичах колите и всичко свързано с тях, но вече нямам тази страст“, сподели нападателят.

Роналдо обясни, че притежава самолети, защото те му осигуряват комфорт, но вече не търси подобни придобивки.



„Просто искам да се наслаждавам на живота. Както е казал Карл Юнг, след 40-те години започваш да живееш истински. И аз започвам да го усещам. За мен парите са нещо хубаво, но вече не са важни. Не харча пари, не ходя по магазините. Ако отида някъде, мога да си купя всичко, което пожелая, но вече нямам нужда от това.“

Въпреки това той призна за скорошна покупка: „Добре, да кажем, че преди три дни си купих кола, но тя е за колекцията. Няма да я карам. Това е като инвестиция.“

Запитан каква е колата, той първоначално спомена "Mercedes", но после се поправи: „Извинявам се. Имам и "Mercedes". Купих си "Bugatti Tourbillon", но това е инвестиция.“

Когато Морган го попита колко автомобила притежава, Роналдо отговори: „Не знам. Не ги броя. Сериозно. Не ги броя.“

🚨 Cristiano Ronaldo: “How many cars I have? I lost count, I think 40. My favourite is Bugatti. But I don’t drive, I just check they’re in good condition.” pic.twitter.com/GEAmsl2AJN — TC (@totalcristiano) November 4, 2025

„Не искам да звуча скромно. Това е факт. Честно, не знам колко са. 40 или 41. Не знам. Кълна се в децата си“, настоя той.

Запитан коя е любимата му марка, той посочи: „Обожавам "Bugatti". Да. Имам няколко, те са различни, различни зверове са.“

„Всъщност, не съм ги карал. Например, прекарах една седмица в Мадрид и дори не влязох в гаража си, за да видя дали колите са там. В деня, в който си тръгвах, две "Bugatti" бяха изпратени за технически преглед и се върнаха, а аз само ги погледнах – добре са, чисти са. Но, честно казано, автомобилите вече не са моята страст“, завърши Роналдо.

Снимки: Imago