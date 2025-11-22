Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Миналогодишният победител Джордж Ръсел беше най-бърз в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Лас Вегас, която не беше кой знае колко полезна за отборите предвид условията, в които тя се проведе.

🟢 GREEN FOR FP3 🟢



Oscar Piastri is first out on the damp and greasy circuit, and he has the intermediate tyres fitted! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gbQKBfzvJV — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

След дъжда, който преваля в следобедните часове в Града на греха, сесията започна да сравнително мокра настилка, което наложи използването на гумите интермедия. Постепенно, макар и бавно, асфалтът започна да изсъхва и това позволи на пилотите да преминат към сликовете в средата на 60-минутната сесия, но за тях не беше никак лесно да ги вработят на все още леко влажната настилка, която беше и доста студена.

Charles slides... 🤯



The Ferrari driver is getting rather up close and personal with the barriers! 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/OaJGUPaPeX — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Поради тази причина всички направиха сравнително дълги серии от обиколки, в които непрестанно подобряваха своите резултати, тъй като едно гумите им влизаха в по-нормален оперативен прозорец и второ асфалтът продължаваше да изсъхва. Едва в края на сесията обаче пилотите успяха да се доближат до времената от вчерашните тренировки, но никой не успя да подобри резултата от 1:33.602, с който Норис оглави класирането в края на втория час за подготовка.

A set of soft tyres has been fitted to Lando Norris' McLaren... 👀



Lando's race engineer reminds him to take "zero risk" on the slicks, but he's pushing! 🫢#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Vmz3u33oU6 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Сега Ръсел зае първото място с време от 1:34.054, което той записа в последната си летяща обиколка в тренировката. По този начин пилотът на Мерцедес изпревари с 0.227 секунди Макс Верстапен, който направи рекорден първи сектор в своя финален тур, но беше разконцентрират от по-бавни пилоти в бързите завои 10 и 11, което доведе до негова неточност в спирането за 12-ия завой и той мина през зоната за сигурност.

Max goes for a spin-turn right at the end of the session! 🔄#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/cfdsMnPKa2 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Тройката в края на последната тренировка в Града на греха допълни Алекс Албон, който изостана с 0.821 от Ръсел. Зад него Исак Хаджар и Люис Хамилтън се класираха четвърти и пети, а в топ 10 попаднаха още Андреа Кими Антонели, Лиам Лоусън, Ланс Строл, Фернандо Алонсо и Пиер Гасли.

George Russell sets the pace in Final Practice! 👏💨



1. Russell 📸

2. Verstappen

3. Albon#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/O2XvFM92Bt — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис останаха в дъното на класирането, след като не бяха много активни със сликовете, въпреки че точно те първи преминаха към тях. Иначе най-активен в рамките на финалните 60 минути за подготовка беше Хамилтън, който завъртя цели 28 обиколки. На противоположния полюс беше Нико Хюлкенберг, който направи едва 10 тура, след като умишлено прекара първите близо 45 минути от сесията в гаража на Заубер.

Последната тренировка в Лас Вегас също премина без съществени инциденти, въпреки изключително сложните условия на пистата. Най-опасният момент дойде малко след средата на тренировката, когато Хамилтън беше много близо до това да се удари в Лоусън в спирането за 14-ия завой в края на дългата права, но британецът успя да реагира навреме и да избегне контакта.

That was a CLOSE ONE! 😱



Lewis Hamilton almost gets caught out by the slowing Liam Lawson in front! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/JJNlEsRjT6 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Уикендът за Гран При на Лас Вегас, 22-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 6:00 часа българско време с квалификацията по улиците на Града на греха.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

