Модрич: Десет е специално число за мен

40-годишният полузащитник на италианския Милан Лука Модрич ще води националния отбор по футбол на Хърватия на десети голям международен турнир и пето Световно първенство, след класирането на хърватите за предстоящия Мондиал 2026. Дългогодишният номер 10 в тима на Хърватия и бивш номер 10 на Реал Мадрид беше ключов за достигането до второто място през 2018-а и бронзовия медал през 2022 година.

Носителят на „Златната топка“ през 2018-а е участвал на четири Световни първенства (2006, 2014, 2018 и 2022) и пет Европейски шампионата, а в момента със 193 мача се приближава до 200 срещи и то на турнира през 2026 година.

„Числата звучат нереално и се надявам здравето ми да е ок и да бъда там. Десет е специално число за мен и се надявам да постигнем добър резултат“, заяви Модрич. „Не съм обсебен от числата, но би било хубаво да достигна 200 мача. Приятно е да го чуя и се гордея с всичко, което постигнах с националния отбор“, продължи той.

Лука Модрич каза още, че класирането на състава на Хърватия за следващото Световно първенство не бива да се приема за даденост за страна с 3,8 милиона души население, добавяйки, че последните резултати показват колко често националите се справят с трудностите, които очакват.

„Чувството е фантастично. Не е малко нещо да се класираш за Световното първенство. Често забравяме това, защото постигнахме страхотни резултати в последните два турнира, но нищо от това не е нормално. Можем да бъдем щастливи и горди с поредния голям успех“, коментира още Модрич.

