Интер не губи интерес към еквадорски национал

Ръководството на Интер вече гледа към обновяване на защитната линия, тъй като договорите на Франческо Ачерби и Стефан де Фрай изтичат. За техен заместник е набелязан Жоел Ордонес от Брюж.

Кристиан Киву е наясно, че предстои смяна на поколенията, като се очаква Ачерби и Де Фрай да напуснат в края на сезона, когато контрактите им изтекат. Томас Паласиос пък не е получил нито минута игрово време до момента и ще бъде изпратен под наем.

Интер вече си хареса млад защитник за следващото лято

Според „Гадзета дело Спорт“, основната цел за подсилване на отбраната на Интер е Ордонес. 21-годишният еквадорски национал може да играе и като десен бек.

Ордонес е част от Брюж от 2022 година и стойността му на трансферния пазар рязко се е покачила оттогава. Съвсем наскоро той удължи договора си със "синьо-черните" до юни 2029 година.

