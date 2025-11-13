Популярни

Интер не губи интерес към еквадорски национал

  • 13 ное 2025 | 00:21
  • 216
  • 0
Интер не губи интерес към еквадорски национал

Ръководството на Интер вече гледа към обновяване на защитната линия, тъй като договорите на Франческо Ачерби и Стефан де Фрай изтичат. За техен заместник е набелязан Жоел Ордонес от Брюж.

Кристиан Киву е наясно, че предстои смяна на поколенията, като се очаква Ачерби и Де Фрай да напуснат в края на сезона, когато контрактите им изтекат. Томас Паласиос пък не е получил нито минута игрово време до момента и ще бъде изпратен под наем.

Според „Гадзета дело Спорт“, основната цел за подсилване на отбраната на Интер е Ордонес. 21-годишният еквадорски национал може да играе и като десен бек.

Ордонес е част от Брюж от 2022 година и стойността му на трансферния пазар рязко се е покачила оттогава. Съвсем наскоро той удължи договора си със "синьо-черните" до юни 2029 година.

Снимки: Imago

