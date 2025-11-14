Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Марота: Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо... Добре, че имахме смелостта да изберем Киву

Марота: Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо... Добре, че имахме смелостта да изберем Киву

  • 14 ное 2025 | 18:40
  • 954
  • 1
Марота: Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо... Добре, че имахме смелостта да изберем Киву

Президентът на Интер Джузепе Марота говори пред студенти, които учат в специалността "Спортен мениджмънт" на събитие, организирано от RCS Academy Business School, като ръководителят отговори на въпросите на главния редактор на спортната дирекция на "Кориере дела Сера" Даниеле Делера.

"Учудвам се, че хората са изненадани от таланта на треньора Кристиан Киву. Избрахме го, защото има големи ценности, имахме смелостта да тръгнем срещу медийното мнение. Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо… с цялото ми уважение. Ако нямахме смелостта да го изберем, щях да съжалявам", казва президентът.

"Уравнението вече не е "харча най-много, следователно печеля", сега е важна мотивацията, която се умножава по компетентността. Това направиха французите от ПСЖ, като смениха изцяло модела: стига толкова големи имена, инвестираха в млади таланти", обясни успеха на френския шампион Марота.

"За старите романтици мисля, че напускането на "Сан Сиро" ще донесе горчивина и носталгия. Аз съм отишъл за първи път на стадиона през 1966. Има страхотни емоции, но трябва да мислим за иновацията, модерността. Трябва да спазваме критериите на новите стадиони: сигурност, безопасност, възможност да се остане на стадиона цял ден с различни забавления и чувството за дом - да имаш къде да отидеш. Ние днес сме на края на опашката. Печелим по 80 милиона на година от дните на мачовете, а целта на Реал е да надхвърли вече половин милиард", каза още Бепе Марота.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Клоп ще има нова работа по време на Световното

Клоп ще има нова работа по време на Световното

  • 14 ное 2025 | 15:22
  • 947
  • 0
Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

Марк Геи в крайна сметка напусна лагера на Англия

  • 14 ное 2025 | 14:53
  • 1026
  • 0
Мбапе напусна лагера на Франция

Мбапе напусна лагера на Франция

  • 14 ное 2025 | 14:37
  • 5232
  • 27
Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

Ник Волтемаде и Малик Тиау защитиха Флориан Виртц

  • 14 ное 2025 | 14:22
  • 1782
  • 3
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 31482
  • 34
Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

Шевалие ще дебютира за Франция в мача с Азербайджан

  • 14 ное 2025 | 14:03
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 9115
  • 35
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 6433
  • 9
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 31482
  • 34
Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

  • 14 ное 2025 | 20:00
  • 2433
  • 6
Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

Играе се първата среща от днешните световни квалификации, следете тук

  • 14 ное 2025 | 19:04
  • 10236
  • 7
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 19:51
  • 2872
  • 0