Марота: Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо... Добре, че имахме смелостта да изберем Киву

Президентът на Интер Джузепе Марота говори пред студенти, които учат в специалността "Спортен мениджмънт" на събитие, организирано от RCS Academy Business School, като ръководителят отговори на въпросите на главния редактор на спортната дирекция на "Кориере дела Сера" Даниеле Делера.

"Учудвам се, че хората са изненадани от таланта на треньора Кристиан Киву. Избрахме го, защото има големи ценности, имахме смелостта да тръгнем срещу медийното мнение. Като се сетя, че някои хора предлагаха Моуриньо… с цялото ми уважение. Ако нямахме смелостта да го изберем, щях да съжалявам", казва президентът.

"Уравнението вече не е "харча най-много, следователно печеля", сега е важна мотивацията, която се умножава по компетентността. Това направиха французите от ПСЖ, като смениха изцяло модела: стига толкова големи имена, инвестираха в млади таланти", обясни успеха на френския шампион Марота.

"За старите романтици мисля, че напускането на "Сан Сиро" ще донесе горчивина и носталгия. Аз съм отишъл за първи път на стадиона през 1966. Има страхотни емоции, но трябва да мислим за иновацията, модерността. Трябва да спазваме критериите на новите стадиони: сигурност, безопасност, възможност да се остане на стадиона цял ден с различни забавления и чувството за дом - да имаш къде да отидеш. Ние днес сме на края на опашката. Печелим по 80 милиона на година от дните на мачовете, а целта на Реал е да надхвърли вече половин милиард", каза още Бепе Марота.