Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

Треньорът на баскетболния отбор на Олимпиакос Йоргос Барцокас открито призна, че клубът е изправен пред голямо предизвикателство след тежката контузия на Кийнън Еванс и че търсенето на адекватна замяна е в разгара си. Евънс, който е скъсал сухожилие на левия крак, ще бъде извън игра за по-дълъг период. Барцокас подчерта, че пирейският клуб не търси временно решение, а играч, способен да отговори на изискванията на най-високото ниво на състезанието.

"В момента нямаме нищо конкретно. Претърсваме пазара, но ситуацията е много трудна. Не ни трябва какъвто и да е играч, а някой, който е на нивото на плейофите в Евролигата. Това изобщо не е лесно да се намери. Нуждаем се от бързина, твърдост и психическа сила", заяви Барцокас.

Той изтъкна, че изборът на играчи е силно ограничен.

"Няма 15 опции на масата. Ние търсим един, истински играч, независимо къде играе в момента", допълни специалистът.

Въпреки резултата от 7-0 в гръцката лига, треньорът предупреди, че няма място за отпускане.

"Трябва отново да дефинираме приоритетите. Не говоря за отделни личности. Едва ноември е и не трябва да има извинения за психическа умора. Предстоят ни огромни предизвикателства и винаги трябва да бъдем максимално сериозни. Не мисля за следващата седмица и мача срещу ПАОК, някой току-що ми напомни за това. Фокусът е върху победата срещу Париж в петък. Грешка е изобщо да се говори за Париж сега, още не съм гледал техния скаутски видеоклип", каза още Барцокас.

Олимпиакос в Евролигата в момента има актив от седем победи и четири загуби.