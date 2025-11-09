Везенков и Олимпиакос с лесен тест в Пирея

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си приема Кардица в мач от шестия кръг на гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Червено-белите" са първи в класирането без загуба до момента, а съперникът им заема предпоследно място в таблицата.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.