  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков и Олимпиакос с лесен тест в Пирея

  • 9 ное 2025 | 10:57
  • 190
  • 0
Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си приема Кардица в мач от шестия кръг на гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Червено-белите" са първи в класирането без загуба до момента, а съперникът им заема предпоследно място в таблицата.

