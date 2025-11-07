Популярни
На благотворителен търг: Продадоха потник на Везенков за 15 000 лв.

  • 7 ное 2025 | 07:25
Екип с автограф на най-голямата българска баскетболна звезда Александър Везенков беше продаден на търг за сензационната сума от 15 000 лева, научи Sportal.bg.
Първоначалната цена на потника на клубния тим на крилото Олимпиакос е била 1000 лева, като към него беше добавена и картичка на Саша.

Над 200 гости и 15 звездни личности се обединиха в подкрепа на учителите и мисията на „Заедно в час“ във вечерта на Благотворителния търг на звездите 2025. Благодарение на техната щедрост и вдъхновение бе поставен рекорд в историята на Благотворителния търг на звездите! Именно сред най-ценните артикули беше и екипът на Везенков.

Звездите, които превърнаха вечерта в празник на доброто бяха Георги Господинов, Владимир Ампов – Графа, Александър Везенков, Теодора Духовникова, Койна Русева, Миролюба Бенатова, проф. Илиян Михов, Стефан Еленков, Делян Аспарухов, Димитър Димитров, Мария Жекова, Михаела Цветанова, Иван Дойков, Владимир Борачев, Искра Благоева 

Снимки: Gettyimages

