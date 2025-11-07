Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос в суперсблъсък с Партизан в Пирея

Популярни
Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си приема Партизан в супердерби от деветия кръг на Евролигата. Срещата е от 21:15 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Под въпрос поради здравословни причини в състава на Олимпиакос с Еван Фурние и Никола Милутинов.От тима на "гробарите" пък отпаднаха Джабари Паркър и Ваня Маринкович. Аут все още е гардът Карлик Джоунс, който е със сериозна контузия в петата.

Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране с 5 победи и 3 загуби в сметката си.

Тимът воден от Желко Обрадович пък е на 17-о място в таблицата с баланс от 3 успеха и 5 поражения от началото на сезона.

