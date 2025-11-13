Контузия вади съотборник на Везенков до края на сезона

Баскетболистите на Олимпиакос победиха Жалгирис у дома в 10-ия кръг на Евролигата, но техният триумф остана в сянката на новата контузия, която претърпя Кийнън Еванс.

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Тъкмо се завърна на терена след повече от 500 дни отсъствие заради травми и американецът получи нова контузия при победата на неговия тим в Пирея.

Както беше официално съобщено, Кийнън Еванс е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие на левия крак. Това означава, че той ще бъде извън сметките на Йоргос Барцокас до края на сезона.