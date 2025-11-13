Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Контузия вади съотборник на Везенков до края на сезона

Контузия вади съотборник на Везенков до края на сезона

  • 13 ное 2025 | 00:19
  • 433
  • 0

Баскетболистите на Олимпиакос победиха Жалгирис у дома в 10-ия кръг на Евролигата, но техният триумф остана в сянката на новата контузия, която претърпя Кийнън Еванс.

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Тъкмо се завърна на терена след повече от 500 дни отсъствие заради травми и американецът получи нова контузия при победата на неговия тим в Пирея.

Както беше официално съобщено, Кийнън Еванс е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие на левия крак. Това означава, че той ще бъде извън сметките на Йоргос Барцокас до края на сезона.

Следвай ни:

Още от Евролига

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 6696
  • 3
Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

Лейди Гага се оказа голям проблем за една от звездите на Апоел в забавна игра

  • 12 ное 2025 | 19:02
  • 1576
  • 0
Звезда на Реал Мадрид под въпрос за сблъсъка с Панатинайкос

Звезда на Реал Мадрид под въпрос за сблъсъка с Панатинайкос

  • 12 ное 2025 | 17:51
  • 823
  • 0
Цървена звезда се превърна в лазарет

Цървена звезда се превърна в лазарет

  • 12 ное 2025 | 17:25
  • 632
  • 0
Във Фенербахче твърдо решени да задържат Ясикевичус за дълго време

Във Фенербахче твърдо решени да задържат Ясикевичус за дълго време

  • 12 ное 2025 | 16:26
  • 604
  • 0
Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

  • 12 ное 2025 | 14:19
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 11815
  • 20
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 6696
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8988
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1142
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 17293
  • 45
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5895
  • 1