Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко вече няма едноличната власт да определя кой да кара в двата тима на компанията във Формула 1. Това предполага бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който анализира ситуацията на Юки Цунода и се опита да обясни какво се случва в тима.

„Положението не е черно и бяло, бих го казал така: ако Хелмут взима сам решенията, то на 90% Цунода няма да остане в Ред Бул – заяви Монтоя в подкаста MontoyAS. – Но сега нещата са малко по-различни, има и политически елемент. Според мен, Ред Бул Австрия също иска да има известен контрол върху това, което се случва в тима. Така че, доктор Марко няма да решава сам.“

Max's mesmerising drive in Sao Paulo! 🤩👀



Head to YouTube for the behind the scenes of his mighty comeback, presented by @Lenovo 💪#F1 #LenovoF1 pic.twitter.com/aJRIRGmN0i — Formula 1 (@F1) November 17, 2025

Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

Монтоя разсъждава и по темата дали Арвид Линдблад от Формула 2 ще получи шанс за кара Рейсинг Булс догодина и какво ще стане с Цунода и Лиам Лоусън.

„Сега предстои промяна в това как се взимат решенията и как се случват нещата в отборите на Ред Бул – допълни колумбиецът. – В двата тима има три места. Със сигурност Линдблад влиза във Формула 1, Цунода или Лоусън ще трябва да напуснат. Теоретично, планът е такъв.

Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

„Факт е, че Юки се справя добре в сравнение с това какво направиха предшествениците му. Може би той не се представя идеално, но при него има подобрение. Ако Цунода получи още една година, той ще се представя още по-добре. Не е логично той да загуби мястото си. Но в същото време Лоусън и Хаджар редовно завършват в точките.“

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages