ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

  • 17 ное 2025 | 15:46
  • 757
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя прогнозира, че Фернандо Алонсо най-после ще спечели третата си световна титла, която преследва от почти 20 години, като това ще стане с Астън Мартин.

“Астън Мартин ще има световен шампион в следващите три години, гарантирам ви го - обясни Монтоя. - Ако Ейдриън Нюи не се справи със задачата догодина, то през 2027 ще успее. Не можем да си позволим да отписваме Фернандо Алфонсо от битката за титлата догодина.”

Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Колумбиецът акцентира и на успехите на Хонда във Формула 1, като добави, че ангажиментът на японците ще е решаващ за това как ще се представя Астън Мартин.

“В Хонда няма да стоят на едно място, всеки път, когато компанията участва във Формула 1, тя побеждава - добави Монтоя. - Не съм на 100 процента сигурен, че Астън Мартин ще са конкурентноспособни догодина, но ако Нюи намери пролука в правилата, то те ще спечелят всичко.”

Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!
Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!
Снимки: Gettyimages

