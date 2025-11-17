Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя прогнозира, че Фернандо Алонсо най-после ще спечели третата си световна титла, която преследва от почти 20 години, като това ще стане с Астън Мартин.

“Астън Мартин ще има световен шампион в следващите три години, гарантирам ви го - обясни Монтоя. - Ако Ейдриън Нюи не се справи със задачата догодина, то през 2027 ще успее. Не можем да си позволим да отписваме Фернандо Алфонсо от битката за титлата догодина.”

Колумбиецът акцентира и на успехите на Хонда във Формула 1, като добави, че ангажиментът на японците ще е решаващ за това как ще се представя Астън Мартин.

“В Хонда няма да стоят на едно място, всеки път, когато компанията участва във Формула 1, тя побеждава - добави Монтоя. - Не съм на 100 процента сигурен, че Астън Мартин ще са конкурентноспособни догодина, но ако Нюи намери пролука в правилата, то те ще спечелят всичко.”

Снимки: Gettyimages