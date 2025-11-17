Популярни
Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 19:13
  • 574
  • 0

Бившият световен шампион във Формула 1 Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис на върха на класирането във финалната част на сезон 2025. Норис е фаворит за титлата, след като спечели последните две състезания и има аванс от 24 точки пред съотборника си в Макларън Оскар Пиастри и 49 пред световния шампион Макс Верстапен.

„Ландо успя да открие нещо, което да му помогне – отбеляза Хил. – И това се случи в идеалния момент. Това се случи в момента, в който Оскар изведнъж започна да изглежда обезсърчен, да си личи, че е под напрежение.

Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

„В момента и двамата пилоти на Макларън се учат как да се борят за световната титла, тук не става въпрос само за пилотирането.“

Хил, който записа 22 победи във Формула 1 между 1992 и 1999 година, обясни, че всеки пилот трябва да се справи с тази „психическа и психологическа дисциплина“. Британецът загуби на два пъти битката за световната титла срещу Михаел Шумахер през 1994 и 1995, но през 1996 стана световен шампион.

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо
Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

„Тази битка е отделна дисциплина, психическа и психологическа дисциплина, това е изтощаващо – поясни Хил. – Но това е целта: да се види кой става за световен шампион и кой – не.

„Ландо има потенциал да е световен шампион, той вече го показа тази година. Да, имаше време, в което той изоставаше, но успя да се върне, при това много решително в челото, така че битката се развива добре за него.“

Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис
Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис
Снимки: Gettyimages

