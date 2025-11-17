Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

Двукратният световен шампион Емерсон Фитипалди обясни, че дебютантът на Заубер Габриел Бортолето сега се бори със същия проблем, който миналата година изтормози друг новак – Франко Колапинто.

Двамата млади пилоти имат страхотен потенциал, като Колапинто кара 9 състезания миналата година за Уилямс, а през 2025 в хода на сезона смени Джак Дуън в Алпин и след сериозни колебания тимът реши да го задържи и за 2026 година.

Бортолето се представя на високо ниво в Заубер, където карането му се сравнява с това на опитния и стабилен Нико Хюлкенберг, като бразилецът на няколко пъти показа, че е по-бърз, особено в квалификациите.

„Габи е много добър, до момента той прави страхотен сезон – коментира представянето на Бортолето Фитипалди. – За съжаление, той направи катастрофа в Сао Пауло, спря малко късно и всичко се обърка.

„Има много общо между него и Колапинто. Франко е побеждавал във всички шампионати, където е участвал, той е много бърз и става все по-добър във Формула 1.

„Надявам се, че Алпин ще имат по-добра кола, защото в днешната Формула 1 колата е по-важна от пилота, но Франко е много добър.

„Миналата година Колапинто беше поставен под огромно напрежение от медиите в Аржентина, постоянно говореха за него и ги притискаха, а сега същото се случва с Бортолето.

„Това са млади пилоти, които усещат напрежението от това цялата страна да очаква резултати от теб. А Аржентина и Бразилия се големи страни. Това, с което се бореше Колапинто миналата година, сега се случва с Бортолето.“

Снимки: Gettyimages