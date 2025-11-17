Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

  • 17 ное 2025 | 19:35
  • 387
  • 0

Двукратният световен шампион Емерсон Фитипалди обясни, че дебютантът на Заубер Габриел Бортолето сега се бори със същия проблем, който миналата година изтормози друг новак – Франко Колапинто.

Двамата млади пилоти имат страхотен потенциал, като Колапинто кара 9 състезания миналата година за Уилямс, а през 2025 в хода на сезона смени Джак Дуън в Алпин и след сериозни колебания тимът реши да го задържи и за 2026 година.

Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис
Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

Бортолето се представя на високо ниво в Заубер, където карането му се сравнява с това на опитния и стабилен Нико Хюлкенберг, като бразилецът на няколко пъти показа, че е по-бърз, особено в квалификациите.

„Габи е много добър, до момента той прави страхотен сезон – коментира представянето на Бортолето Фитипалди. – За съжаление, той направи катастрофа в Сао Пауло, спря малко късно и всичко се обърка.

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо
Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо

„Има много общо между него и Колапинто. Франко е побеждавал във всички шампионати, където е участвал, той е много бърз и става все по-добър във Формула 1.

„Надявам се, че Алпин ще имат по-добра кола, защото в днешната Формула 1 колата е по-важна от пилота, но Франко е много добър.

„Миналата година Колапинто беше поставен под огромно напрежение от медиите в Аржентина, постоянно говореха за него и ги притискаха, а сега същото се случва с Бортолето.

„Това са млади пилоти, които усещат напрежението от това цялата страна да очаква резултати от теб. А Аржентина и Бразилия се големи страни. Това, с което се бореше Колапинто миналата година, сега се случва с Бортолето.“

Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!

Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!

  • 17 ное 2025 | 14:15
  • 583
  • 0
Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

  • 17 ное 2025 | 14:04
  • 463
  • 0
Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис

Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 13:47
  • 874
  • 2
Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

  • 17 ное 2025 | 13:18
  • 772
  • 0
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Официално: В Катар ще има поне по два бокса

  • 17 ное 2025 | 13:05
  • 954
  • 0
Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

  • 17 ное 2025 | 12:45
  • 2837
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 9468
  • 43
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 12602
  • 39
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 9770
  • 9
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 1003
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 15722
  • 12
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 15438
  • 83