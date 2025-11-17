Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис

Единият от двамата австралийци, печелили световната титла във Формула 1 - Алън Джоунс, категорично отхвърли теорията, че в Макларън фаворизират Ландо Норис в битката му с Оскар Пиастри.

“Това са най-големите глупости в историята - обясни световният шампион за 1980 година в подкаста на ABC Sport. - Всеки сезон слушаме такива глупости. Преди беше Марк Уебър срещу Себастиан Фетел. Винаги някой се оплаква, че съотборникът му има по-добра кола или получава по-добро отношение от тима.

Официално: В Катар ще има поне по два бокса

“Това са абсолютни глупости. Тези отбори харчат цели състояния и обикалят целия свят и няма как да ощетяват едната си кола за сметка на другата.

“Мога да ви уверя, че както при Марк Уебър, така и при Оскар Пиастри, и двете коли на тима получават една и съща подкрепа от отбора. Познавам много добре Зак Браун. Той е добър пилот и гарантира и осигурява и на двамата си пилоти еднакво отношение и подкрепа.”

Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

Джоунс, който е добре известен с острия си език, допълни, че тези ситуации често се усложняват от хора, които не разбират автомобилния спорт и Формула 1, но държат всички да знаят мнението им.

“Ако това беше тенис, кълна се в Бог, че те щяха да се оплакват, че получават неправилна ракета или нещо подобно - допълни Джоунс. - Това са просто глупости. И след това се появяват всички диванни експерти, които ни затрупват с мнението си, въпреки че не могат да различат предната от задната част на колата. Но всеки може да изкаже мнението си, без значение дали е прав или не, това са просто глупости.”

Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages