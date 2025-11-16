Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
Анчелоти засипа с похвали Естевао и Каземиро

  • 16 ное 2025 | 17:00
Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти се изказа много ласкаво за 18-годишното дясно крило Естевао и опитния полузащитник Каземиро, които отбелязаха головете за победата с 2:0 във вчерашната контрола със Сенегал.

“С Естевао Бразилия има гарантирано бъдеще. Количеството талант, с което разполага, е невероятно. Неговото ниво на тази възраст е изненадващо. Той е добър в завършващите удари, има голяма магия и се труди доста усърдно. Това е един много талантлив играч. Способен е да го доказва във всеки мач, включително и в Челси, като не са му нужни много минути, за да покаже своето качество. Може да играе само пет минути и пак може да демонстрира качеството си. Мисля, че Бразилия и Челси имат голям късмет, че разполагат с него. Каземиро пък е най-важният играч за баланса на отбора. Той е много тактически интелигентен и показва голямо лидерство, като е от голямо значение за нас”, коментира Анчелоти след двубоя.

