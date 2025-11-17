Кога Баная ще започне преговори с Дукати за нов договор?

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная заяви, че “може би ще започне преговори през зимата” за новия му договор с Дукати. До момента информацията, че и двете страни искат да подпишат за сезон 2027, като настоящият контракт на пилота е до края на 2026.

Но 2025 се оказа най-трудната година за Баная в кариерата му на заводски пилот на Дукати, като през сезона той спечели само две победи и завърши пети в крайното класиране. В последното състезание за годината във Валенсия Пеко отпадна още в първата обиколка след контакт с Йоан Зарко, който той определи като “състезателен инцидент”.

Това беше петото поредно състезание, в което Баная не успя да завърши и общо шесто в последните 7 кръга от сезона, като единственото изключение се оказа изненадващата му победа в Япония.

На въпроса кога ще започне преговори с Дукати за 2027 година Баная първо отговори: “Във вторник. Не знам, това е труден въпрос. Искам да остана в Дукати. Започнах с Дукати, те ми дадоха възможност да се изявя. Дукати ми даде шанс да спечеля световната титла.

“А аз спечелих титлата за Дукати. Подобрихме много мотоциклета, който сега се използва от всички. Амбицията ми е да завърша кариерата си в Дукати. Може би ще започнем да преговаряме през зимата. Не знам още.”

Баная дебютира в MotoGP през 2019 година с Прамак и досега се е състезавал само с мотоциклети на Дукати. През 2021 година той беше привлечен в заводския тим на Дукати, а след това спечели двете си световни титли с марката през 2022 и 2023.

