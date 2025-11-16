Очаквайте на живо: Гран При на Валенсия в MotoGP

Марко Бедзеки с Априлия стартира от полпозишън в последното състезание за сезон 2025 в MotoGP. Вчера обаче италианската звезда беше сред най-бавните на старта в спринта и потъна до дъното на топ 6, а след това се пребори за петото място на финала.

Алекс Маркес (Грезини Дукати) спечели вчерашния спринт на пистата „Рикардо Тормо“ във Валенсия и е фаворит и за днешната победа в надпреварата, от която отсъства новият световен шампион Марк Маркес, който все още се възстановява от контузия.

Алекс Маркес не допусна изненади в спринта във Валенсия

Световният шампион за миналата година Хорхе Мартин (Априлия) се върна на трасето за Валенсия, но темпото му вчера в нито един момент не му позволи да притесни лидерите. И Мартин призна, че има огромно желание да се бори по-напред, но „тялото му не позволява“, т.е. все още не е напълно възстановен.

Вчера Педро Акоста (КТМ) се опита да преследва Маркес за победата, но крайна сметка остана на секунда и половина от победителя. А Фабио ди Джантонио (VR46 Дукати) спечели най-оспорваната битка в спринта – тази за третото място, като след няколко успешни изпреварвания от и срещу Раул Фернандес, италианецът си осигури качването на подиума.

Бедзеки спечели последната квалификация за сезона

