Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89

Световният шампион в MotoGP за миналата година Хорхе Мартин приключи сезона във Валенсия днес, където не успя да стигне до финала на състезанието. Мартин обясни по-рано, че все още не е възстановен на 100 процента, за да се бори с колегите си на пистата.

„Уморен съм, усещам, че ми липсва сила – обясни звездата на Априлия. – Днес направих 10 обиколки плюс две дълги обиколки и си тръгвам с над 100 обиколки на мотора, което е много повече отколкото очаквах.

„Даже направих една допълнителна обиколка, за да се сбогувам с феновете. За мен това е горчив край на световния шампионат, но всъщност за мен кампанията не е приключила, за мен сезон 2026 вече започна.

„Догодина се връщам с моя номер 89, за мен това е повече от номер, беше страхотно като спечелих с него световната титла. Нямам търпение да се състезавам отново с 89, защото това е моят номер, за мен ще е като прераждане.“

