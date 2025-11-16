Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона

След победата в Гран При на Валенсия днес Марко Бедзеки разкри, че е спечелил бас с главния изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола и ще запази мотоциклета, с който финишира пръв.

27-годишният пилот се укрепи на третото място в крайното класиране за сезона след спринта вчера, но беше недоволен, че е изостанал от битката за подиума.

След финала Бедзеки спря, за да имитира брачно предложение на своя мотор RS-GP и след това обясни, че това е било свързано с баса с Ривола – според него, ако той спечели три победи през сезона, то той ще запази мотоциклета. Днес Бедзеки взе третата си победа за сезона.

„Сега е супер модерно хората да се женят и исках и аз да стана част от тази тенденция – обясни Бедзеки. – Аз обичам моя мотоциклет и се получи супер готино.

„Спечелих този мотор на бас с Масимо, тъй като му казах: „Ако спечеля три състезания, прибирам си мотора. И спечелих мотоциклета, като го попитах дали иска да се оженим и за щастие отговорът е положителен.“

Бедзеки потвърди, че в вкъщи има специално място за мотора, което е стояло цел сезон празно.

„След квалификацията бяха супер уверен – обясни Марко. – Но в спринта получих шамар и нямах възможност да се боря за място на подиума. Това ме ядоса и ме мотивира да се боря днес. Така че съм много доволен.“

