Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун шеговито заяви, че „не би изключил“ Кристиан Хорнър да оглави тима на Ферари във Формула 1, като това предположение се базира на коментарите на президента на италианската компания Джон Елкан.

„Не бих изключил Ферари! Там цари пълен хаос. А шефът Елкан сега дори обижда двамата си пилоти", обясни Бърни Екълстоун.

В разговор с Blick бившият шеф на Формула 1 реагира на снимка, на която той и Кристиан Хорнър са с екипировка на Астън Мартин, като отбеляза: „Още един отбор, който трябва да купя заедно с Хорнър. Но нима техническият гений Ейдриън Нюи не напусна Ред Бул, за да отиде в Астън Мартин, защото вече не искаше да работи с Хорнър?“

На въпроса кой отбор би приел бившия изпълнителен директор и ръководител на Ред Бул, отговорът на англичанина беше повече от красноречив: „Не бих изключил Ферари! Там цари пълен хаос. А шефът Елкан сега дори обижда двамата си пилоти.“

След двадесет години на забележителни успехи, включително 14 титли при пилотите и конструкторите, Хорнър беше уволнен от отбора от Милтън Кийнс през юли. Неговата роля пое Лоран Мекис, който дойде от втория отбор на компанията във Формула 1 - Рейсинг Булс.

Оттогава Хорнър страни от публичното пространство и медиите, като не да дава изявления за следващата си възможна дестинация. Междувременно Мекис вдъхна нов живот на отбора, връщайки Верстапен в позиция да се бори за титлата след трудно начало на сезона.

