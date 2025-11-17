Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

От следващия сезон Макларън Рейсинг ще разшири програмата си за развитие на млади пилоти с две нови попълнения и ще участва с втори болид в Академията на Формула 1.

В момента тимът от Уокинг разполага с един автомобил в изцяло женския състезателен шампионат, управляван от Ела Лойд. През 2026 г. към нея ще се присъедини Ела Стивънс във втори болид на Макларън, поддържан от Родин Моторспорт. Освен Стивънс, Макларън привлича в програмата си за млади пилоти и Ела Хакинен, дъщерята на легендарния двукратен световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен.

„Въпреки че осъзнавам, че остава още много работа за увеличаване на женското представителство в моторните спортове, аз съм изключително горд от напредъка, който постигнахме в тази област“, заяви главният изпълнителен директор на Макларън Рейсинг Зак Браун.

„Надявам се това да е сигнал за всички невероятно талантливи жени в картинга, пилоти, инженери, механици, маркетолози и счетоводители, че нашият спорт е отворен за всички и е дълбоко ангажиран да поддържа невероятния импулс, който наблюдаваме през последните няколко години.“

„Има толкова много възможности както на пистата, така и извън нея, и искам да благодаря на NEOM за партньорството им с нас в тази сфера, което ни помага да отворим повече пътища за жените. Фактът, че вече имаме три талантливи млади жени пилоти в нашата програма за развитие, е наистина вълнуващ и нямам търпение да ги видя на пистата.“

19-годишната Ела Стивънс е единствената жена, записала победа в кратинг състезание в клас KZ2 в Обединеното кралство. Британката завърши на второ място в британския картинг шампионат KZ2 за 2025 г.

14-годишната Ела Хакинен става най-младият пилот, привлечен в програмата за развитие на Макларън. Тя вече спечели първата си голяма международна победа в състезанието "Шампиони на бъдещето" в Кремона през 2024 година.

Снимки: Макларън Рейсинг