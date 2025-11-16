Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер критикува остро мениджъра на Оскар Пиастри Марк Уебър за начина, по който австралиецът управлява кариерата на пилота на Макларън.

„Развива се кошмарен сценарий за Марк Уебър – обясни Ралф. – Той загуби своята битка за световната титла през 2010 година срещу съотборника си Себастиан Фетел и сега Оскар Пиастри се озовава в същата ситуация, това са спомени, които Марк не иска да събужда.

„Като цяло, мисля, че на Марк му липсва нужната дистанция и зрялост, за да разбере какво трябва да направи за отбора и за неговия пилот. И също така, липсва му необходимата честност спрямо Ландо Норис.

„Уебър не се справя добре и с неспортсменското поведение на феновете на Пиастри. Когато става въпрос за освирквания, крясъци и скандирания, ние трябва да им се противопоставим – допълни Шумахер. – Мениджърът трябва да каже на феновете: „Вижте, проблемът не е в тима. Сега колата подхожда повече на Ландо, Оскар има нужда от време. Двамата получават една и съща подкрепа“. Но Уебър предпочита да урежда тези неща по телефона с тима, което е срамота.“

Шумахер се върна към времето, когато той караше във Формула 1 и Вили Вебер се грижеше за интересите му.

„Невинаги бях съгласен с Вили, но той идваше при мен и Михаел и казваше, че просто трябва да признаем грешките си и да благодарим на тима. Млад пилот във Формула 1 като Оскар Пиастри има нужда от такава подкрепа, но Марк Уебър не може да му я осигури. А и Оскар трябва да се постарае да се хареса повече на феновете. Достатъчно е да каже: „Оставете съотборника ми на мира, той се справя по-добре. Трябва да го победя на пистата със същата кола.“

