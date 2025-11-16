Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

  • 16 ное 2025 | 19:32
  • 643
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер критикува остро мениджъра на Оскар Пиастри Марк Уебър за начина, по който австралиецът управлява кариерата на пилота на Макларън.

„Развива се кошмарен сценарий за Марк Уебър – обясни Ралф. – Той загуби своята битка за световната титла през 2010 година срещу съотборника си Себастиан Фетел и сега Оскар Пиастри се озовава в същата ситуация, това са спомени, които Марк не иска да събужда.

Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1
Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

„Като цяло, мисля, че на Марк му липсва нужната дистанция и зрялост, за да разбере какво трябва да направи за отбора и за неговия пилот. И също така, липсва му необходимата честност спрямо Ландо Норис.

„Уебър не се справя добре и с неспортсменското поведение на феновете на Пиастри. Когато става въпрос за освирквания, крясъци и скандирания, ние трябва да им се противопоставим – допълни Шумахер. – Мениджърът трябва да каже на феновете: „Вижте, проблемът не е в тима. Сега колата подхожда повече на Ландо, Оскар има нужда от време. Двамата получават една и съща подкрепа“. Но Уебър предпочита да урежда тези неща по телефона с тима, което е срамота.“

Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост
Монтоя: На Оскар Пиастри му липсва скорост

Шумахер се върна към времето, когато той караше във Формула 1 и Вили Вебер се грижеше за интересите му.

„Невинаги бях съгласен с Вили, но той идваше при мен и Михаел и казваше, че просто трябва да признаем грешките си и да благодарим на тима. Млад пилот във Формула 1 като Оскар Пиастри има нужда от такава подкрепа, но Марк Уебър не може да му я осигури. А и Оскар трябва да се постарае да се хареса повече на феновете. Достатъчно е да каже: „Оставете съотборника ми на мира, той се справя по-добре. Трябва да го победя на пистата със същата кола.“

Обидни ли са за Ферари докладите, които пише Хамилтън?
Обидни ли са за Ферари докладите, които пише Хамилтън?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Победа за Бедзеки във Валенсия, Баная отпадна в първата обиколка

Победа за Бедзеки във Валенсия, Баная отпадна в първата обиколка

  • 16 ное 2025 | 15:00
  • 4253
  • 0
Диого Морейра спечели световната титла в Moto2

Диого Морейра спечели световната титла в Moto2

  • 16 ное 2025 | 14:27
  • 1818
  • 0
Обидни ли са за Ферари докладите, които пише Хамилтън?

Обидни ли са за Ферари докладите, които пише Хамилтън?

  • 16 ное 2025 | 14:16
  • 2098
  • 5
Верстапен: Този сезон не сме достатъчно добри

Верстапен: Този сезон не сме достатъчно добри

  • 16 ное 2025 | 13:29
  • 1292
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 16 ное 2025 | 11:58
  • 3762
  • 0
В Сао Пауло Норис счупи впечатляващ рекорд на Шумахер

В Сао Пауло Норис счупи впечатляващ рекорд на Шумахер

  • 15 ное 2025 | 18:23
  • 1975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Албания 0:0 Англия, домакините започват много активно втората част

Албания 0:0 Англия, домакините започват много активно втората част

  • 16 ное 2025 | 18:59
  • 3636
  • 7
Азербайджан 1:3 Франция, натиск на "петлите"

Азербайджан 1:3 Франция, натиск на "петлите"

  • 16 ное 2025 | 19:59
  • 3396
  • 6
Квалификациите продължават: играят се нови четири мача, головете не закъсняха

Квалификациите продължават: играят се нови четири мача, головете не закъсняха

  • 16 ное 2025 | 18:59
  • 13787
  • 26
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 26483
  • 13
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 20573
  • 56
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 11331
  • 6