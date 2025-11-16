Популярни
Вход / Регистрирай се
Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

  • 16 ное 2025 | 18:37
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо коментира как ще се променят изпреварванията във Формула 1 от следващия сезон, когато техническите правила, както и колите ще са доста по-различни.

„Спортът си остава същият, до голяма степен и автомобилите – обясни испанецът. – Състезаваш се срещу хронометъра и срещу съперниците ти на пистата. Представянето на колата ще е различно, може би ще има по-малко аеро притискане заради правилата.

„Единственият въпрос, който си задавам е свързан с изпреварванията и възможностите за изпреварвания. По новите правила вече всеки ще може да отваря DRS системата на правите. Тук няма как да се получи разлика в скоростта, освен ако не използваш много енергия на правите, но още на следващата права ще платиш цената за изразходваната енергия.“

Алонсо разсъждава и за стратегическите усложнения от новите изпреварвания.

„Може да бъдеш изпреварен от колата, която току-що си изпреварил. Ако пробваш изпреварване, ще загубиш време, тъй като на следващата права ще бъдеш изпреварен, така че може би няма смисъл да се опитват постоянно атаки – допълни Алонсо. – Но докато колите не излязат на пистата, за да видим колко енергия е необходима за изпреварванията, то е трудно да се предположи. Но най-важни ще са гумите.

„Когато имаме състезания с 3-4 бокса, то при връщането на пистата с нови гуми, ще можеш веднага да атакуваш с тях. Затова и гумите остават основната тема при подобряване на изпреварванията, особено ако деградират бързо и осигуряват повече боксове в едно състезание.“

Снимки: Gettyimages

