Синер настига Алкарас в класирането по големи титли

Яник Синер победи Карлос Алкарас в мача за трофея на Финалите на АТР в неделя и се доближи още повече до големия си съперник в битката им за „големите титли“.

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Италианецът завърши сезона си по блестящ начин, след като надви световния номер 1 в зала Inalpi Arena, завоювайки втора поредна титла от финалите на сезона. Това е неговата 11-та „голяма титла“ — комбинация от купите от "Големия шлем", трофеи от Финалите на АТР, турнири от сериите "Мастърс" и олимпийско злато на сингъл.

Синер: Не може да има по-добър край на сезона

Синер вече изостава от Алкарас само с три „големи титли“. Двамата заедно спечелиха всички четири титли от "Големия шлем" и трофея от Финалите на АТР през този сезон.

Алкарас към Синер: Надявам се да изиграем още много финали

24-годишният тенисист стана едва третият играч в историята, който печели повече от един трофей от финалния турнир на домашна земя. Американецът Джон Макенроу печели три пъти в Ню Йорк, а германецът Борис Бекер — два пъти във Франкфурт.

Синер е деветият тенисист, който триумфира на финалите на сезона в две поредни години. През този век единствено Лейтън Хюит (2001–02), Роджър Федерер (2003–04, 2006–07, 2010–11) и Новак Джокович (2012–15, 2022–23) са постигали това.

Финалите на АТР е турнирът, в който Синер се е доближил най-много до Алкарас — той е завоювал трофея два пъти от четири участия, докато Алкарас все още преследва първата си титла в престижното състезание.

Синер е спечелил „голяма титла“ веднъж на всеки 5,8 турнира, в които е участвал — по-добър показател от този на Андре Агаси (веднъж на 6,1 турнира). Единствено Новак Джокович (3,3), Рафаел Надал (3,5), Алкарас (3,9), Роджър Федерер (4,4) и Пийт Сампрас (4,9) печелят подобни титли по-често.

Шампионът от Финалите на АТР завърши сезона, спечелвайки последните две големи титли за 2025 г. — на "Мастърс"-а в Париж и в Торино. Синер грабна „големи титли“ също на Australian Open и Уимбълдън през тази година.

Следвай ни:

Снимки: Imago